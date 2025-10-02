Flotilla, c'è il giornalista fiorentino Saverio Tommasi tra gli italiani fermati

Saverio Tommasi

Saverio Tommasi è tra le persone italiane fermate dalle forze israeliane al largo di Gaza. Il giornalista fiorentino 46enne di Fanpage.it è a bordo della Karma, una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, che voleva portare aiuti alla popolazione palestinese.

Nella serata del 1 ottobre la comunicazione tra Tommasi e Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it, è stata bloccata durante una diretta sui social. All'alba del 2 ottobre Tommasi su Fanpage ha pubblicato un video in cui ha detto di stare bene.

"Alcuni assetti della marina israeliana hanno iniziato a girare intorno a noi e alle altre barche. Sono saltate le comunicazioni Internet e tra le radio, eravamo del tutto isolati. Comunicativamente eravamo soli, come tante altre barche intorno a noi. Le unità della marina militare israeliana hanno iniziato ad abbordare alcune barche intorno. Ci è stato intimato l'alt. Questo è legittimo dal diritto internazionale ma è illegittimo far seguire un obbligo di direzione, ci stanno scortando al porto di Ashdod in Israele e una volta scesi vedremo cosa accadrà, o una espulsione o un fermo" ha detto Tommasi.

