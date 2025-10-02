Fratres San Romano invita i giovani a donare: "C'è sempre bisogno di sangue"

Una serata per la promozione della donazione del sangue e del plasma, per invitare i più giovani ad affacciarsi a questo gesto di solidarietà ma anche per stare insieme. Si è svolta lo scorso fine settimana la cena di Fratres San Romano, alla presenza di cittadini, volontari, la sindaca Linda Vanni, la vicesindaca Irene Cavallini e i ragazzi e le ragazze dell'associazione "Matti di te".

Roberto Falaschi presidente Fratres San Romano

"Chi può doni" ha detto il presidente Roberto Falaschi rivolgendosi ai presenti, "c'è veramente bisogno di sangue". Per questo sul territorio a ottobre sono in programma due iniziative, che rientrano nel Dono Day, intitolate "Donare ti dona" e organizzate dal Comune con le sezioni locali di Fratres e Avis per sensibilizzare alla donazione: la prima sarà il 7 ottobre nella sala consiliare del Comune di Montopoli alle 21.15 con la dottoressa Elvira Martinelli, coordinatrice del centro trasfusionale per gli ospedali di Empoli, Fucecchio e Castelfiorentino, che entrerà nel merito del perché e come donare. Il secondo appuntamento da segnare in agenda è per la mattina del 26 ottobre al centro trasfusionale di Fucecchio per una sorta di accoglienza collettiva ai nuovi donatori. Per partecipare al primo prelievo, propedeutico alla donazione, è possibile contattare le due associazioni del territorio: Avis e Fratres.

Frame dai videomessaggi di Carlotta Cambi e Gianluca Mancini alla serata Fratres Montopoli

Ad unirsi all'appello alla donazione, durante la cena di Fratres, anche la pallavolista campionessa del mondo Carlotta Cambi e il calciatore della Roma e della nazionale Gianluca Mancini. Entrambi montopolesi, hanno inviato un videomessaggio trasmesso alla serata, data l'impossibilità di essere presenti a causa di impegni sportivi.

Presenti all'appello anche i giovani di "Matti di te", organizzazione nata per ricordare Mattia Giani, giovane calciatore scomparso nell'aprile 2024 dopo un malore in campo durante una partita. In sua memoria, a un anno dalla scomparsa, gli amici hanno deciso di organizzare una grande giornata all'insegna dello sport e della solidarietà lo scorso 14 giugno. "Abbiamo deciso di organizzare un evento che portasse il suo nome, perché continuasse a vivere tra di noi, per sensibilizzare su un argomento ancora purtroppo molto sottovalutato - ha spiegato il gruppo alla cena - l'importanza dell'installazione dei defibrillatori e la conoscenza di manovre salvavita". Una giornata sentita su tutto il territorio "per promuovere l'importanza della prevenzione e sensibilizzazione". Ma l'evento è stato anche l'occasione, come aggiunto, per poter aprire una raccolta fondi destinata all'associazione "Live Charity" che tra le altre cose si occupa del progetto "Italia Cardioprotetta - Cuore Batticuore", donando defibrillatori in tutta Italia. E così "Matti di te" ne ha già portati diversi nel Comprensorio del cuoio: "Siamo riusciti ad acquistare due defibrillatori, installati presso il campo sportivo del club Castelfiorentino United dove Mattia giocava, e un altro che stasera consegneremo al pattinaggio artistico Luna Rossa di Santa Maria a Monte". Inoltre "grazie al contributo concreto di aziende locali, siamo riusciti ad installare tre defibrillatori sul nostro territorio" due nelle palestre di scuole di Santa Croce e Montopoli, un altro in arrivo nei prossimi giorni presso la Pubblica Assistenza di Castelfranco. E non manca la mobilitazione sul fronte sangue: "Noi del team Matti di te ci impegneremo a donare e a spargere la voce sull'importanza di questo gesto di altruismo".

Notizie correlate