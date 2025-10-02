Fucecchio piange la scomparsa della professoressa Anna Morini

Cronaca Fucecchio
Sono ore di lutto a Fucecchio. Se ne è andata Anna Morini, storica professoressa locale, che ha cresciuto generazioni di fucecchiesi (e non solo) ed è ricordata da moltissime persone per il suo ruolo di docente di educazione fisica all'istituto Checchi, la scuola superiore di Fucecchio. Tanti ex alunni o semplici conoscenti la ricordano come una "prof determinata" o come "una grande persona", tanti i messaggi di cordoglio sui social network nelle ultime ore.

"Tutto il personale dell'istituto Checchi esprime le proprie condoglianze per la scomparsa della Prof.ssa Anna Morini, per tanti anni docente nella nostra scuola. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di grande dolore" scrive proprio la scuola fucecchiese.

Anna Morini era la madre di Luigi Checchi, presidente della Pubblica Assistenza di Fucecchio, la quale ha pubblicato una nota: "La Pubblica Assistenza di Fucecchio si stringe con calore e affetto al nostro presidente Luigi Checchi e alla sua famiglia in questo momento di estremo dolore per la scomparsa della professoressa Anna Morini. Il direttivo, i dipendenti, i volontari e i soci esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia di Anna".

Cordoglio anche dalla Misericordia fucecchiese: "La Misericordia di Fucecchio esprime le proprie più sentite condoglianze al presidente della Pubblica Assistenza di Fucecchio ODV Luigi Checchi e alla sua famiglia in questo momento di estremo dolore per la scomparsa della madre, professoressa Anna Morini. Il Governatore, il Magistrato, i dipendenti e i volontari esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia".

