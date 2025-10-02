Garante disabilità, la maggioranza a Empoli: "Contenti che ci sia questo ruolo"

Nel consiglio comunale del 29 settembre è stato portato in discussione e in votazione il regolamento per l’istituzione del Garante della Disabilità del Comune di Empoli. Il capogruppo di Alessio Mantellassi Sindaco, Iacopo Periti spiega a tutto il consiglio che la figura del Garante della Disabilità era già stata prevista in campagna elettorale, e come forza di maggioranza del consiglio comunale siamo estremamente contenti che finalmente, dopo una votazione positiva ad ampia maggioranza, anche il territorio di Empoli si doti di una figura così importante. Verrà fatto a breve il bando per l’assegnazione di questo ruolo: il regolamento prevede paletti stretti di incompatibilità tra cui il grado di parentela con gli amministratori e un curriculum in cui si dimostrino competenze specifiche. Il garante della disabilità sarà quindi una figura che lavorerà in autonomia per garantire il dibattito culturale sulla materia, ma soprattutto per vigilare e fare da anello di congiuntamente tra le persone con disabilità, le associazioni (in particolare con la consulta della disabilità) e l’amministrazione comunale. Avrà la possibilità di avvalersi della collaborazione di tutti gli uffici comunali, e se richiesto avrà anche un luogo fisico in cui svolgere il suo lavoro.

La disabilità è un mondo, spesso sconosciuto, che racchiude al suo interno persone molto diverse le une dalle altre, con quindi una moltitudine di bisogni diversi. Solo partendo da questo questo si può capire quanto sia necessario avere un esperto della materia che faccia da collettore dei bisogni di una fascia della popolazione che si trova a vivere difficoltà quotidiane e che vigili costantemente per intercettare le necessità e non solo risolvere i problemi quando si presentano



