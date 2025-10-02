Giancarco Maestrelli presenta il suo libro a 'Empolichescrive'

Cultura Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Un nuovo appuntamento del ciclo “Empolichescrive”, la rassegna della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli dedicata agli scrittori empolesi e a chi scrive di Empoli o pubblica con case editrici empolesi. Domani, venerdì 3 ottobre 2025, alle 17.30 nei locali della ‘Fucini’, Giancarlo Maestrelli presenterà il volume Maestrelli, 500 anni di storia e origini di una famiglia Empolese (Masso delle Fate edizioni, 2025), dialoga con l’autore, Veronica Boldi, Casa editrice Masso delle Fate. L’ingresso è libero.

IL LIBRO - Il volume tratta della formazione del primo nucleo familiare in terra empolese riconducibile al cognome Maestrelli – che poi è da quel nucleo che discendono tutti i Maestrelli empolesi – dei suoi discendenti e della prerogativa che il mestiere più comune esercitato dai maschi era il muratore.

L’AUTORE - Giancarlo Maestrelli, classe 1968, empolese e residente nel quartiere di Avane, fa il geometra di professione ed è appassionato e ricercatore di storia locale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate

Empoli
Cultura
2 Ottobre 2025

'Swap Party in Piazzetta' a Empoli

“Piazzetta Live” - progetto realizzato dalla Cooperativa Cepiss e finanziato dall'Unione Europea, dalla Regione Toscana e dal Comune di Empoli nell'ambito del programma nazionale Coesione Italia 2021-2027" - in piazza [...]

Empoli
Cultura
1 Ottobre 2025

Alla libreria Rinascita aperitivo con la scrittrice Michela Marzano

Giovedì 2 ottobre alle 19.30 a Empoli si terrà un aperitivo alla libreria Rinascita Ubik di via Ridolfi con la scrittrice Michela Marzano, che presenterà il suo ultimo libro "Qualcosa [...]

Empoli
Cultura
29 Settembre 2025

Nuovo appuntamento con il Culturale Cineclub: 'Warfare' di Garland e Mendoza all'Excelsior di Empoli

Il CULTURALE Cineclub Empolese conclude la rassegna del mese di settembre presentando Warfare – Tempo di guerra (2025), film diretto dai registi Alex Garland e Ray Mendoza, veterano dei Navy [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina