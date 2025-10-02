Giancarco Maestrelli presenta il suo libro a 'Empolichescrive'

Un nuovo appuntamento del ciclo “Empolichescrive”, la rassegna della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli dedicata agli scrittori empolesi e a chi scrive di Empoli o pubblica con case editrici empolesi. Domani, venerdì 3 ottobre 2025, alle 17.30 nei locali della ‘Fucini’, Giancarlo Maestrelli presenterà il volume Maestrelli, 500 anni di storia e origini di una famiglia Empolese (Masso delle Fate edizioni, 2025), dialoga con l’autore, Veronica Boldi, Casa editrice Masso delle Fate. L’ingresso è libero.

IL LIBRO - Il volume tratta della formazione del primo nucleo familiare in terra empolese riconducibile al cognome Maestrelli – che poi è da quel nucleo che discendono tutti i Maestrelli empolesi – dei suoi discendenti e della prerogativa che il mestiere più comune esercitato dai maschi era il muratore.

L’AUTORE - Giancarlo Maestrelli, classe 1968, empolese e residente nel quartiere di Avane, fa il geometra di professione ed è appassionato e ricercatore di storia locale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate