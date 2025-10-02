Gli studenti di Staffoli in corteo per la pace

In sostituzione dello sciopero previsto per venerdì 3 ottobre, la scuola secondaria di primo grado di Staffoli ha scelto di organizzare un’attività trasversale di educazione civica, con l’obiettivo di stimolare negli studenti una riflessione sulle vicende tragiche di questi giorni e, più in generale, sui temi della pace e della giustizia, in linea con l’Obiettivo 16 dell’Agenda 2030.

La giornata si svilupperà lungo tutte le cinque ore di lezione: nella prima ora ogni classe sarà coinvolta in una introduzione storica al tema, accompagnata dalla visione di materiali video relativi alle missioni umanitarie; nella seconda ora gli studenti realizzeranno striscioni e cartelloni di riflessione. Successivamente, dalle 10 alle 12, si terrà un corteo per le vie del centro di Staffoli, che culminerà in Piazza Panattoni con una lettura collettiva. Infine, durante la quinta ora, le classi faranno ritorno a scuola per un momento conclusivo di brainstorming.

