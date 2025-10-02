Global Flottilla, i Giovani Democratici dell'Empolese Valdelsa: "Condanniamo atto illegale di Israele"

"Come Giovani Democratici dell’Empolese Valdelsa condanniamo con fermezza l’atto illegale di abbordaggio delle imbarcazioni della Global Sumud Flottila, avvenuto in acque internazionali a partire dalla serata di mercoledì 1 ottobre 2025", così' la segretaria dei GD Empolese Valdelsa, Viti Ottavia.

"La Flottila è un’iniziativa civile e pacifica che ha come obiettivo quello di portare solidarietà al popolo palestinese e di rompere il blocco illegale che da anni impedisce l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Ostacolare questa missione non significa soltanto violare il diritto internazionale, ma anche calpestare i principi fondamentali della libertà di movimento, di espressione e della solidarietà umana.

Il governo di Netanyahu porta avanti da tempo un tentativo di criminalizzazione del movimento, etichettando come “terroristi” gli attivisti che invece agiscono per la pace, la giustizia e per porre fine al genocidio in corso ora nei confronti del popolo Palestinese . Grave e inaccettabile è stata anche la posizione del governo Meloni, che ha definito “irresponsabili” persone che con coraggio mettono a rischio la propria sicurezza per una battaglia profondamente umanitaria: superare il blocco e portare aiuti a una popolazione allo stremo.

Ringraziamo il consigliere regionale Paolo Romano, che dalla nave Karma ha avuto un collegamento con noi lo scorso lunedì, testimoniando con lucidità e profondità il valore della missione.

Esprimiamo la nostra solidarietà al concittadino Saverio Tommasi, al consigliere regionale della Lombardia Paolo Romano, ai deputati del Partito Democratico Arturo Scotto e Annalisa Corrado, e a tutte le persone a bordo della Global Sumud Flottila.

Come Giovani Democratici saremo presenti alle iniziative, agli scioperi e alle manifestazioni che stanno nascendo in tutta Italia. Alzeremo la voce, in modo pacifico ma determinato, per chiedere lo stop al genocidio in corso a Gaza, al fianco della Flottila e di chi lotta per la pace e per l’autodeterminazione dei popoli."

