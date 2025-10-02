I radiotaxi fiorentini promuovono una raccolta fondi per la Palestina

Attualità Firenze
I radiotaxi fiorentini 4242 e 4390 comunicano che, per ragioni normative, i tassisti aderenti non possono partecipare ad alcuno sciopero che si svolga in concomitanza con astensioni dal lavoro del trasporto pubblico di linea.

Pur non potendo quindi aderire formalmente a iniziative di sciopero, i tassisti fiorentini hanno scelto di manifestare concretamente la propria vicinanza al popolo palestinese, colpito da due anni da una tragedia che continua a consumarsi nel silenzio e nella sostanziale inazione della comunità internazionale.

Per questo, nella giornata di domani, venerdì 3 ottobre, sarà promossa una raccolta fondi straordinaria, i cui proventi verranno destinati al Patriarcato di Gerusalemme, presieduto dal Cardinale Pierbattista Pizzaballa.

Un gesto simbolico ma concreto, con cui i radiotaxi fiorentini intendono esprimere solidarietà e contribuire a portare sostegno a una popolazione duramente provata.

Fonte: Ufficio Stampa

