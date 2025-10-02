Il Mercatale in Empoli, appuntamento sabato in via Bisarnella

La vetrina del gusto “Il Mercatale in Empoli” aspetta i suoi affezionati clienti, sabato 4 ottobre 2025, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella (lato parco Mariambini). Tanti prodotti agricoli in bella mostra anche per i palati più esigenti.

Saranno presenti le aziende agricole del territorio: da Volterra il pane di grani antichi a lievitazione naturali, l'Orto di Paglione di Certaldo porterà verdure di stagione, Fustolatico con vino e olio extravergine di oliva, la Belvedere con farine, pasta e farro e si arriva al parmigiano reggiano della cooperativa agricola del Frignano.

Non mancheranno la fattoria Fiore Simone e il suo miele e olio extravergine di oliva e poi, i salumi, la carne di vitello. Maiale, pollo e coniglio della macelleria Marco, l’azienda agricola Marco Scarselli con frutta e verdura di Fucecchio;

Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi e pasta di grano antichi.

E infine, le aziende agricole Maria Castrogiovanni con formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca bovina (animali allevati allo stato semibrado), la Contadina con formaggi caprini e Luigina d’Ercole con le verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa