Global Flottila, il Pd Empolese Valdelsa aderisce allo sciopero del 3 ottobre

Il Partito democratico Empolese Valdelsa aderisce allo sciopero generale indetto per domani, venerdì 3 ottobre, dalla Cgil e altre sigle sindacali per protestare contro il blocco della Global Sumud Flottilla.

«L’aggressione contro le navi della Global Sumud Flottilla, che rappresenta una missione umanitaria e di supporto alla popolazione palestinese, è un fatto di gravità estrema, un atto illegale da ogni punto di vista- dichiara Jacopo mazzantini, segretario Pd Empolese Valdelsa-. Male ha fatto la presidente Meloni chiamando irresponsabili le volontarie e i volontari che, rischiando le proprie vite, sono partiti per consegnare aiuti umanitari a chi soffre, manca di tutto e, dunque, necessita di beni primari. Peggio ancora, sempre Meloni, a polemizzare con chi decide di scioperare domani per manifestare contro l’aggressione alla Flottilla. Ci vuole rispetto per migliaia di persone che in modo del tutto pacifico nel Paese e nelle città hanno scioperato e manifestato per i palestinesi. Per questo il Pd Empolese Valdelsa ha aderito allo sciopero di domani e parteciperà alle manifestazioni che si terranno nelle varie città».