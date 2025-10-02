Interruzione idrica nel comune di Castelfranco di Sotto

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfranco di Sotto, dalle ore 22.30 di lunedì 6 alle 6.30 di martedì 7 ottobre, si renderà necessario sospendere in tutto il capoluogo e nella zona industriale Macrolotto. Contestualmente potrebbero manifestarsi fenomeni di abbassamento della pressione e torbidità nelle strade limitrofe.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato si 24 ore, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque spa - Ufficio Stampa


