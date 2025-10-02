Keu e bonifiche, il M5S porta a Empoli l’ex ministro Sergio Costa

"Il Movimento 5 Stelle si batte per la sicurezza ambientale da sempre; quella per le bonifiche del Keu è una battaglia che ci sta a cuore sin dalla sua nascita e oggi, a maggior ragione, non ci tiriamo indietro: appena saremo in Regione ci preoccuperemo di avviare le bonifiche per mettere in sicurezza i territori e chiederemo attenzione sui monitoraggi".

Così Irene Galletti, coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle e candidata capolista nella circoscrizione di Pisa.

«Il territorio dell’Empolese Valdelsa è stato profondamente colpito da questo scempio – osserva Galletti – il Keu è stato riversato nelle fondamenta della SS 429, che è stata terminata dopo più di vent’anni dal progetto e che adesso è divenuta simbolo di degrado e motivo di grave preoccupazione. Servono risposte».

E proprio per confrontarsi sulle risposte e per discutere di Keu e sicurezza ambientale, insieme alla consigliere regionale uscente Irene Galletti, sarà ad Empoli il vicepresidente della Camera ed ex ministro dell’ambiente Sergio Costa. Appuntamento sabato 4 ottobre, alle ore 10:30, presso Palazzo Pretorio.

Fonte: Movimento Cinque Stelle Empoli - Ufficio Stampa