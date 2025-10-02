La Lega San Miniato: "Errore del Comune sull’IMU, contribuenti penalizzati"

La Lega San Miniato attacca l’Amministrazione Comunale sulla sentenza della Corte d’Appello che lo scorso giugno avrebbe dato ragione ad alcuni contribuenti in un contenzioso sull’IMU. Secondo il Carroccio, il Comune avrebbe sovrastimato il valore di terreni edificabili con "un errore di oltre il 40%".

"La nuova debacle giudiziaria e amministrativa del Comune di San Miniato - scrive in una nota la Lega - prende le mosse da un contenzioso di natura fiscale che ha visto il Comune contrapposto a privati contribuenti in merito al valore da attribuire a terreni edificabili soggetti ad IMU. Il contenzioso si è concluso con la sentenza del giugno scorso della corte d’Appello che ha dato ragione ai contribuenti che contestavano l’applicazione da parte del Comune di importi eccessivi nella valutazione di terreni soggetti ad IMU. La vicenda dimostra ancora una volta una gestione della macchina comunale approssimativa e dannosa per i cittadini. Difficile comprendere come sia possibile – come è accaduto in questa circostamza – che si faccia una valutazione di terreni su cui applicare l’IMU che contenga un errore di oltre il 40% in piu’ in danno del contribuente. Errore riconosciuto dall’Ente dopo la netta opposizione dei contribuenti, i quali non ancora soddisfatti del nuovo valore attribuito dal Comune ai terreni, hanno adito la Corte d’Appello che dopo una verifica peritale ha definito un nuovo valore riducendone di molto l’importo previsto dal Comune. In definitiva fra errori e perizie tecniche l’iniziale valore dei terreni preteso dal Comune si è ridotto del 70%. Mentre ci chiediamo cosa sarebbe accaduto se i cittadini non avessero fatto opposizione alle iniziali pretese del Comune, non possiamo non rilevare che questi atteggiamenti del Comune dal sapore vagamente vessatorio sono incomprensibili se fatti da un Ente che recentemente ha dichiarato inesigibili crediti per 2.4 milioni facendo dissolvere nel nulla 1.7 milioni di crediti IMU.