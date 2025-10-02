Leone Rampante 2025, PD e Orgoglio Fucecchiese: "Un omaggio alle eccellenze"

Martedì sera, durante la seduta del Consiglio comunale di Fucecchio, è stato ufficialmente annunciato l’esito della decisione sull’assegnazione del Leone Rampante 2025 da parte della Giunta comunale. Si tratta del riconoscimento civico più alto che la città attribuisce a chi, con la propria opera nel campo della cultura, delle arti, delle scienze, del lavoro, della politica, della filantropia, dello sport, del sociale e nella tutela dei diritti, si è distinto in campi come cultura, arte, spettacolo, scienze, lavoro, scuola, sport, solidarietà, tutela dei diritti civili, pace, ambiente, azioni umanitari e che hanno contribuito, con il loro impegno, a dare lustro e valore alla comunità di Fucecchio.

«Il Leone Rampante è il simbolo storico della nostra città e rappresenta la forza e l’orgoglio della nostra comunità. Dal 2004 è diventato anche il più altro riconoscimento dato dalla Città di Fucecchio, istituito grazie al compianto Riccardo Cardellicchio e conferito in occasione della festa patronale di San Candido per valorizzare chi, con il proprio lavoro, testimonia i valori più autentici di Fucecchio» affermano i consiglieri comunali del gruppo di maggioranza composto da PD e Orgoglio Fucecchiese

Quest’anno il Leone Rampante è stato assegnato a tre realtà che rappresentano il cuore, la storia e il futuro della nostra città:

–

"per l'impegno, la passione e la creatività dimostrati da studentesse, docenti e dirigenza, che hanno permesso all’istituto di distinguersi nella partecipazione al “Junk Kouture”, il festival dedicato alla creatività e all’economia circolare, conquistando la vittoria alle finali internazionali del 2022 e del 2025, grazie ad abiti realizzati interamente con materiali di riciclo".

“per l'anniversario dei 130 anni dalla sua costituzione, nel 1895, periodo durante il quale ha portato avanti un lungo percorso di impegno costante al servizio della cittadinanza, dedicandosi quotidianamente al benessere delle persone e della collettività”.

“per i 75 anni di attività dell'associazione, fondata nel 1950 da Padre Angelico Ceci. In questi anni, l’associazione ha offerto ad oltre 3 mila ragazze e ragazzi l’opportunità di vivere l’esperienza dello scoutismo, promuovendone la crescita personale attraverso l’insegnamento dell’autonomia, della leadership e della resilienza. Un percorso che ha favorito lo sviluppo della capacità di cooperazione, dell’altruismo, della creazione di forti legami di amicizia e del senso di appartenenza ad una comunità”.

«Come gruppo di maggioranza non potevamo che accogliere con grande convinzione e soddisfazione la decisione della Giunta che incarna pienamente lo spirito del Leone Rampante: riconoscere e celebrare chi, con creatività, dedizione e servizio, contribuisce a rafforzare l’identità e l’orgoglio di Fucecchio».

L’appuntamento adesso è con la settimana di San Candido, che fino a venerdì 3 ottobre animerà la città con iniziative culturali, storiche e religiose.

In particolare si segnalano due eventi: stasera alle 21.15 al Teatro Pacini per cerimonia di consegna del Leone Rampante premio Città di Fucecchio. Domani, venerdì 3 ottobre, giorno del patrono San Candido per celebrazioni religiose e civili, mostre, concerti e momenti di incontro che uniranno tutta la comunità.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa