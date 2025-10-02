Manutenzioni su scuole, strade e spazi pubblici di Montespertoli

Nel mese di settembre l’Amministrazione comunale ha portato avanti un ampio programma di manutenzioni ordinarie e straordinarie, che ha interessato scuole, viabilità, verde pubblico, cimiteri e spazi comuni del territorio.

In vista della ripresa delle lezioni, nei primi 15 giorni di settembre, sono proseguiti i lavori di imbiancatura, manutenzione infissi, riparazioni idrauliche e murarie, sistemazione dei giardini e delle aree gioco nei plessi Fucini, Don Milani, Montalcini e Rodari. In particolare alla scuola Don Milani è stata realizzata un’aiuola per mettere in sicurezza l’area giochi sollevata, mentre alla scuola Fucini sono stati completati interventi di rifacimento della tubazione idrica e sistemazioni nei bagni.

Numerosi interventi hanno riguardato la manutenzione della viabilità, tra cui:

• via Castiglioni, via Voltiggiano e via Tresanti con ripristino della sede stradale;

• via 2 Agosto con ripristino della pavimentazione in autobloccanti;

• via San Piero in Mercato con la rimozione dei detriti all’incrocio con via Trecento;

• via Virginio con il ripristino della segnaletica danneggiata;

• via Tevere, via Tobagi e via Orme con rimozione di rami pericolanti e chiusura di buche.

Sono proseguiti i lavori di taglio erba, potature e irrigazioni nelle aree verdi del capoluogo e delle frazioni. Particolare attenzione è stata dedicata alle aiuole di viale Risorgimento e alle fioriere del centro, oltre alla rimozione di rami pericolanti in varie zone. Sono stati inoltre montati nuovi cartelli e parapedonali a tutela della sicurezza.

Sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria ai bagni del cimitero del capoluogo e attività di supporto al mercato settimanale in Piazza del Popolo. Durante il mese sono state svolte verifiche e manutenzioni sugli scuolabus, con sostituzioni temporanee dei mezzi e controlli in officina per garantire la piena efficienza e ripartenza del servizio. I giri quotidiani sono stati assicurati regolarmente fin dai primi giorni di scuola, anche grazie agli interventi di revisione straordinaria.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

