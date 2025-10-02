Middle East Now 2025: Gaza, Beirut e Kabul sullo schermo di Firenze

Firenze apre uno sguardo sul Medio Oriente con la sedicesima edizione del festival Middle East Now, in programma dal 7 al 12 ottobre, organizzato da Map of Creation sotto la direzione artistica di Roberto Ruta e Lisa Chiari. Ad aprire la rassegna sarà il documentario Yalla Parkour di Areeb Zuaiter, che racconta la vita a Gaza prima della guerra attraverso gli occhi di un gruppo di giovani appassionati di parkour, in luoghi oggi ridotti in macerie.

Il tema scelto per questa edizione, Radical Imagination, si concentra sulla Palestina ma esplora anche Libano, Afghanistan, Iran, Siria, Libia e Iraq, con oltre 30 ospiti e 34 titoli in programma tra cinema La Compagnia, cinema Astra e altri spazi cittadini. Il via ufficiale è previsto il 7 ottobre con il fumettista libanese Mazen Kerbaj, che presenterà il suo ultimo libro Gaza in My Phone accompagnato da una performance dal vivo.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca la prima mostra personale in Italia della giovane fotografa libanese Tanya Traboulsi, dedicata a Beirut, e la presentazione del nuovo libro dello chef palestinese Sami Tamimi. Sarà inoltre la prima volta in Italia per il comico palestinese Alaa Shehada, che porterà sul palco del cinema La Compagnia lo spettacolo teatrale The Horse of Jenin, ispirato a una statua alta cinque metri realizzata nella sua città natale con detriti di ambulanze, auto e case bombardate, simbolo di resistenza.

Tra le pellicole in cartellone, Do You Love Me di Lana Daher esplora la psiche del popolo libanese, mentre Kabul Between Prayers di Aboozar Amini offre uno sguardo sulla vita difficile nella capitale afghana, raccontata attraverso la storia di un giovane soldato talebano. Non mancano documentari di forte impatto sociale come The Last Ambassador di Natalie Halla, incentrato sulla lotta dell’ambasciatrice afghana a Vienna Manizha Bakhtari contro il regime talebano, e My Father and Qaddafi di Jihan K, che ricostruisce la storia della figlia di un ex diplomatico libico scomparso al Cairo nel 1993, oppositore pacifico del regime di Gheddafi.

Tra gli eventi, Il caffè delle donne vedrà l’esperta di cucina palestinese Fidaa I. A. Abuhamdiya raccontare il rito del caffè tra le donne in Palestina, un’occasione per scoprire tradizioni e culture attraverso il gusto.

Notizie correlate