Minacce e aggressione in un locale di via Giuliani: un arresto a Firenze

Cronaca Firenze
L'uomo è stato trovato in possesso di un coltello

Serata movimentata in un ristorante di via Giuliani, nel quartiere di Rifredi, dove un cittadino nepalese è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentata estorsione, danneggiamento, percosse, resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi od oggetti atti a offendere.

L’uomo, già noto per essere entrato nello stesso locale nel pomeriggio con richieste di denaro e alcolici, avrebbe minacciato i dipendenti e danneggiato gli arredi, venendo in quell’occasione denunciato a piede libero. Tornato in serata, ha tentato nuovamente di impossessarsi di bottiglie dal bancone e, sorpreso dalla titolare, l’ha aggredita minacciandola di morte per costringerla a consegnargli denaro.

A fermarlo per primo è stato un agente della Polizia di Stato libero dal servizio, che si trovava sul posto e lo ha trattenuto fino all’arrivo di una pattuglia dei carabinieri. Solo l’intervento di sei militari ha permesso di immobilizzare definitivamente l’uomo, trovato anche in possesso di un coltello da cucina di grosse dimensioni.

Trasferito nella notte al carcere di Sollicciano, l’indagato è stato condotto il giorno successivo davanti al Tribunale di Firenze, che ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

