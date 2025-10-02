Dramma vicino Grosseto: tre morti e cinque feriti in un incidente

Una tragedia sulle strade toscane. Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un incidente lungo la statale Aurelia in direzione nord, vicino a Grosseto. La dinamica è da chiarire.

Due sono i veicoli coinvolti, un furgoncino che portava cottimisti al lavoro e un pulmino che trasportava turisti provenienti dall'Asia. I tre decessi riguardano persone presenti sul minivan.

Dei feriti due sono stati portati all'ospedale di Siena, due a quello di Grosseto e uno a Careggi a Firenze; presenti anche dei bambini portati al Meyer. Sono andati sul posto due elisoccorso. La statale è bloccata in direzione nord.