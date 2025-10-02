Oggi ringrazio Sabrina un amica e collega che mi ha dato qualche giorno fa la ricetta dei Muffin alle Zucchine, dei muffin salati molto gustosi e buoni. Sabrina mi ha detto che sono stati un successo. La ringrazio anche delle foto che gentilmente mi ha concesso.

Nella ricetta troverete delle varianti di alcuni alimenti, questo perchè Sabrina è intollerante ai lattici.

Muffin alle Zucchine

Ingredienti (per 10-12 muffin)

200 g di zucchine grattugiate

180 g di farina 00 (Sabrina ha utilizzato la farina integrale o di grani antichi)

2 uova

100 ml di latte (Sabrina lo sostituisce con latte di avena)

60 ml di olio di semi (Sabrina lo sostituisce con olio evo)

50 g di parmigiano grattugiato

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate

100 g di formaggio a cubetti (tipo scamorza, provola o emmental). Sabrina utilizza formaggi senza lattosio

Sale e pepe q.b.

Prezzemolo o basilico tritato (facoltativo)

Preparazione:

Preparate le zucchine, lavatele, grattugiale con una grattugia a fori larghi e strizzatele leggermente per eliminare l’acqua in eccesso.

Poi mescolate gli ingredienti liquidi: in una ciotola, sbattete le uova con il latte e l’olio. Aggiungete un pizzico di sale e pepe, ed eventualmente un po’ di erbe aromatiche tritate.

Aggiungete gli ingredienti secchi: incorporate la farina setacciata con il lievito, poi unite il parmigiano e mescolate bene.

Unite zucchine e formaggio: aggiungete le zucchine grattugiate e il formaggio a cubetti. Mescolate il tutto fino a ottenere un impasto omogeneo.

Versate nei pirottini: distribuite l’impasto nei pirottini da muffin, riempiendoli per 2/3. Potete spolverare con un po’ di parmigiano in superficie. Cuocete in forno preriscaldato a 180°C (statico) per 25-30 minuti, finché saranno gonfi e dorati. Fate la prova stecchino per verificare la cottura.

Sabrina

