L'opposizione di Altopascio contro la giunta "Togliete le bandiere palestinesi dalle finestre del Municipio"

“Mentre ogni angolo del territorio comunale è alle prese con problematiche causate dalla giunta, che, ripetiamo, è in evidente stato confusionale, come dimostra il caso di Badia Pozzeveri, non si perde l’arroganza di considerare il municipio come una normale sede del Pd.

Ultima riprova l’esposizione di ben due bandiere palestinesi, avvenuta nel pomeriggio di oggi , che dimostra la considerazione e il rispetto di queste persone nei confronti delle idee altrui e della normativa vigente.

Le uniche bandiere che possono essere esposte sono, oltre al Gonfalone di Altopascio, quella tricolore e quella dell’unione europea. In caso di gemellaggi, per rendere omaggio alla nazione della città gemellata, possono essere esposte bandiere di quella nazione.

La scelta di mettere la bandiera palestinese è veramente oltraggiosa nei confronti di chi non ammira le prodezze terroristiche di Hamas, che hanno causato migliaia di morti innocenti, e avremmo detto lo stesso se fosse stata esposta quella di Israele, sia pure con motivazioni diverse.

Invitiamo dunque l’amministrazione comunale a ritornare in se e togliere quelle bandiere. C’è la sede del Pd oppure le abitazioni dei singoli amministratori, se vogliono proprio esporle. Noi preferiamo vedere la bandiera italiana e quella europea.

Se non dovessero farlo, faremo i nostri passi per fare rispettare leggi e buonsenso" dicono Maurizio Marchetti, Francesco Fagni, Valerio Biagini, Simone Marconi, Fabio Orlandi e Luca Bianchi.

Fonte: Ufficio stampa