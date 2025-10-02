Pistoia, limitazioni alla raccolta dei funghi per tutelare l’ecosistema

Attualità Pistoia
Funghi porcini

Nuove regole per la raccolta dei funghi nel territorio del Comune di Pistoia. L’obiettivo è salvaguardare l’ecosistema locale, in particolare i castagneti da frutto, già messi a dura prova da attacchi parassitari e periodi di siccità.
Il provvedimento, richiesto dal Comune di Pistoia, stabilisce che fino al 31 ottobre 2026 :
• il venerdì vige il divieto assoluto di raccolta dei funghi per tutti, residenti e non residenti;
• il martedì la raccolta è vietata ai soli non residenti.
Il divieto non riguarda chi è in possesso di specifiche autorizzazioni per fini scientifici e didattici, né i titolari di autorizzazioni per la raccolta sui propri fondi.

L’Unione Comuni montani Appennino pistoiese sarà incaricata di monitorare gli effetti della misura sull’ambiente forestale e trasmettere una relazione annuale alla Regione Toscana. Alla scadenza del provvedimento, sarà valutata l’opportunità di confermare o meno le restrizioni.

La vicepresidente e assessora all’agricoltura spiega che lo scopo primario è garantire il giusto equilibrio tra la fruizione delle risorse naturali e la loro tutela. La raccolta dei funghi è una passione diffusa e una tradizione importante ma ci vuole la consapevolezza che la salute dei boschi viene prima di tutto. Questo provvedimento nasce quindi per permettere la rigenerazione degli ecosistemi, in particolare dei castagneti, e per assicurare che anche in futuro sia possibile continuare a vivere questa attività senza compromettere l’equilibrio ambientale.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia

