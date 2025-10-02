Prato, in arrivo 53 nuovi agenti di polizia al carcere La Dogaia. FDI: "Passo in avanti per sicurezza e legalità"

Alla Casa Circondariale di Prato entreranno in servizio 53 agenti, 47 uomini e 6 donne. A queste nuove unità, si aggiungeranno 2 commissari che entreranno in servizio una volta completato il periodo di tirocinio.

“L’impegno del Governo Meloni nel garantire legalità e sicurezza nelle carceri, anche della nostra regione, compie un ulteriore passo in avanti - dichiara la deputata pratese di Fratelli d’Italia Chiara La Porta - le nuove assunzioni al carcere de La Dogaia di Prato, sono la prova concreta di quanto, ancora una volta, l’attuale esecutivo abbia invertito la tendenza rispetto al passato. Gli agenti di Polizia Penitenziaria vivono ogni giorno all’interno delle carceri italiane situazioni, spesso, estreme. Ringrazio il sottosegretario Delmastro per il suo impegno costante, e personalmente continuerò a tenere sempre alta l’attenzione rispetto alle esigenze dell’istituto penitenziario del mio territorio”.

Per quanto riguarda la Toscana, entreranno in servizio 177 nuovi agenti, di cui 123 uomini e 54 donne.

Secondo il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove “le tragiche politiche di abbandono volute dalla sinistra sono ormai un brutto ricordo lontano. Abbiamo promesso di migliorare la situazione lavorativa di chi opera nelle carceri: lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, come con il prossimo 186° Corso Allievi da 3246 unità e con il concorso bandito a luglio di quest’anno per ulteriori 653 unità”.

