Regionali, Cordone (Lega): "Per l’Empolese Valdelsa almeno 180 agenti della municipale”

Rafforzare l’organico della Polizia municipale per garantire maggiore sicurezza sul territorio. È la proposta lanciata da Marco Cordone, candidato della Lega alle elezioni regionali nel collegio Firenze 3, durante un incontro con i cittadini della Valdelsa fiorentina (Gambassi Terme e Montaione) nella serata del 1° ottobre.

Cordone ha sottolineato come l’Empolese Valdelsa, con i suoi 11 comuni, necessiti di un corpo di polizia locale di almeno 180 unità. “Che si tratti di gestione associata dell’Unione dei Comuni o di competenze riportate ai singoli municipi – ha spiegato – l’obiettivo deve essere garantire un organico adeguato a un territorio così vasto”.

Secondo il candidato leghista, un potenziamento del personale sarebbe essenziale per contrastare “una criminalità sempre più aggressiva e invasiva”, assicurando così maggiore presenza e controllo nelle strade e nei centri abitati.

L’iniziativa è stata promossa dalla sezione comunale Lega Gambassi Terme – Montaione.