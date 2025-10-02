Regionali, incontro con Salvadori e Sbragia (FI) a Ponte a Egola

No al pedaggio FiPiLi, si al taglio IRPEF, sanità vicina ai cittadini con 10 ASL, taglio liste d'attesa e molto altro: questi saranno gli argomenti di discussione venerdì ma sarà un momento informale in cui i cittadini sanminiatesi potranno discutere e confrontarsi con i candidati azzurri. Venerdì' 3 ottobre, alle h. 18,30 presso il BAR “B66 By DOIC”, in Via Filippo Corridoni, 48/A a Ponte a Egola, San Miniato, ci sarà un aperitivo con i candidati consiglieri Roberta Salvadori e Roberto Sbragia. Le elezioni regionali sono alle porte, domenica 12 e lunedì 13 ottobre, e cittadini toscani sono chiamati a scegliere il nuovo Presidente della Regione Toscana. Noi candidati di Forza Italia forniremo il nostro contributo sostenendo Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana e saremo ben lieti di ascoltare e confrontarci con i cittadini che parteciperanno all'evento.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate