Regionali, Valeri (Lega): "Empoli e la Toscana meritano più sicurezza e meno parole"

“Empoli e la Toscana meritano più sicurezza e meno parole”. È quanto afferma Ilaria Valeri, candidata al Consiglio Regionale per la Lega nel collegio di Firenze 3, intervenendo sul tema della sicurezza e dell’immigrazione.

Secondo Valeri, durante il mandato del partito democratico c'è stato un aumento di fenomeni come microcriminalità, spaccio, furti, aggressioni e presenze irregolari. “La Toscana – sottolinea – è rimasta una delle poche regioni prive di un Centro per il Rimpatrio, indispensabile per garantire il rispetto delle regole e alleggerire la pressione sui territori”.

La Lega, insieme al candidato governatore Tomasi, propone l’apertura di un CPR anche in Toscana, maggiore sostegno ai sindaci per la sicurezza urbana e più risorse per le forze dell’ordine e la videosorveglianza. L’obiettivo, spiega Valeri, è “tutelare chi vive e lavora onestamente, riducendo sprechi e superando logiche di gestione emergenziale che hanno favorito soltanto il sistema dell’accoglienza”.

“La nostra priorità – conclude – è la sicurezza dei cittadini. Con Tomasi lavoriamo per una Toscana dove le persone possano muoversi liberamente a ogni ora del giorno e della notte, sentendosi davvero protette”.