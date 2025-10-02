San Pierino, interventi per abbattere le barriere architettoniche

Abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento dei servizi: sono gli interventi che il Comune di Fucecchio ha in programma di realizzare nel mese di ottobre nella zona sportiva di San Pierino.

Nel dettaglio, sono previsti lavori di abbattimento delle barriere architettoniche sia all'ingresso da via delle Camelie sia ai percorsi interni del giardino, per consentire l'accesso delle persone disabili all'area pubblica e agli impianti sportivi. Allo stesso tempo si procederà con opere di manutenzione della zona sportiva, nello specifico all'adeguamento degli spogliatoi del tennis attraverso la sistemazione delle docce.

Due interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento dei servizi a disposizione degli utenti degli impianti, per una Fucecchio sempre più aperta ed inclusiva.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa