Sciopero generale anche in Toscana per la Global Flottilla: cortei in tutte le province

Giornata di mobilitazione domani, 3 ottobre, in tutta la Toscana per lo sciopero generale promosso da Usb, Cgil e Cub. Manifestazioni e cortei sono previsti in tutte le province, con iniziative che prenderanno il via fin dalla mattina.

A Firenze il corteo unitario partirà dalla Fortezza da Basso: la Cgil si concentrerà alle 9.15 in viale Strozzi, con la partecipazione del segretario regionale Rossano Rossi e di quello cittadino Bernardo Marasco. “È gravissimo il sequestro degli attivisti della Flotilla – ha commentato Rossi – e le piazze toscane reagiscono a questa ingiustizia”. L’Usb si radunerà invece alle 9.30 in piazza Bambini di Beslan, insieme ad associazioni e movimenti.

Presidi e cortei si svolgeranno anche nelle altre province: a Grosseto il concentramento sarà in piazza Rosselli, ad Arezzo in piazza della Libertà alle 10.30, a Livorno tripla mobilitazione con appuntamenti in città, a Piombino e a Portoferraio. A Lucca ritrovo alle 9 in piazza San Michele, a Massa due appuntamenti (al mattino in piazza Aranci e nel pomeriggio davanti allo stabilimento Sanac). Cortei anche a Pisa (piazza XX Settembre), a Pistoia (piazza Gavinana), a Prato (piazza Mercatale e, nel pomeriggio, all’Interporto con i Sudd Cobas) e a Siena, con concentramento dalle 9.30 in strada di Pescaia e successivo corteo in centro.

Le manifestazioni, spiegano i sindacati, intendono unire la protesta sul lavoro e i diritti sociali alla solidarietà internazionale dopo il fermo degli attivisti della Flotilla.

