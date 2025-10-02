Sorpresa a rubare da OVS a Firenze, arrestata 49enne

Nel pomeriggio di lunedì 29 settembre i Carabinieri della Stazione Uffizi hanno arrestato in flagranza di reato una cittadina italiana di 49 anni, senza fissa dimora, accusata di furto aggravato.

La donna è stata sorpresa all’interno del negozio OVS di via Nazionale dall’addetto alla sicurezza, che l’ha vista rimuovere etichette e dispositivi antitaccheggio da alcuni capi d’abbigliamento. Subito dopo ha tentato di allontanarsi con la refurtiva, per un valore complessivo di circa 210 euro, ma è stata bloccata e inseguita fino all’arrivo dei militari.

La merce recuperata, resa inutilizzabile ai fini commerciali, è stata posta sotto sequestro.

Accompagnata davanti al Tribunale di Firenze per il rito direttissimo, alla donna è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Si precisa che la responsabilità penale dell’indagata dovrà essere accertata nel corso del processo e che, fino a sentenza definitiva, vige la presunzione di innocenza.