'Swap Party in Piazzetta' a Empoli

“Piazzetta Live” - progetto realizzato dalla Cooperativa Cepiss e finanziato dall'Unione Europea, dalla Regione Toscana e dal Comune di Empoli nell'ambito del programma nazionale Coesione Italia 2021-2027" - in piazza Madonna della Quiete a Empoli, appuntamento il 3 ottobre 2025, dalle 16 alle 18, con lo "Swap Party in Piazzetta". Un pomeriggio all’insegna dello scambio di vestiti, giocattoli, libri e tanto altro con la partecipazione dell'associazione Lilliput e La Gare du vintage 2.0.

Come partecipare? Ecco le regole: portare al massimo 3 vestiti, oggetti o libri; solo oggetti o abiti in buone condizioni (no macchie, no strappi o graffi) e per ogni capo che viene portato verrà dato un gettone con il quale sarà possibile prendere ciò che ti piace di più al bancone.

E se qualcosa non piace, si potrà scambiare con le persone che parteciperanno. I vestiti che rimarranno saranno donati ad associazioni di beneficenza.

Inoltre da segnare in agenda, verrà ‘recuperato’ l’evento annullato per condizioni metereologiche avverse: il 10 ottobre 2025 spazio a Stretch & Snack - Yoga in piazza, con lezioni di yoga accostate a merende, degustazione di tisane e un laboratorio di erboristeria ed esplorazione sensoriale, dalle 16 alle 18.30.

Chiuderà con questo appuntamento la rassegna “Piazzetta Live” in piazza Madonna della Quiete.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

