Tornano le passeggiate di 'Salute è Benessere', ancora possibile prenotare per i due appuntamenti

Prenotazione obbligatoria ma ancora aperta (sempre entro il venerdì precedente all’appuntamento) per le passeggiate di sabato 4 ottobre per piazze e chiese del centro storico (percorso facile, 4 km) organizzata dal Quartiere 1 di Firenze e a La Nave a Rovezzano e “Le Lame” (percorso facile, 5,5 Km) organizzato dal Quartiere 3.

Dopo il successo oramai consolidato del progetto di comunità “Salute è Benessere: percorsi di salute nella città di Firenze”, promosso dalla Società della Salute di Firenze, in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana centro e l’Associazione UISP Comitato Firenze, riprende il viaggio alla scoperta della città di Firenze e del benessere.

Un’occasione per muoversi insieme, conoscere luoghi e storie meno note e promuovere uno stile di vita sano.

Dopo i due appuntamenti di sabato 4, i prossimi saranno sabato 11 ottobre al nuovo Parco Michelangiolo (percorso con leggero dislivello, 5 km) organizzata dal Quartiere 4; sabato 18 ottobre a la zona di San Bartolo a Cintoia (percorso facile, 7 km) per l’evento cittadino “Firenze una città in cammino – grande giornata di camminate urbane con 8 percorsi tra cui scegliere” e sabato 25 ottobre a Firenze Nova (percorso pianeggiante adatto a tutti, 5,5 km) organizzato dal Quartiere 5.

Le passeggiate sono gratuite e aperte a tutti. La prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del venerdì precedente a camminare@uispfirenze.it o 353 4438369 (No SMS o WhatsApp). Da parte dell’Azienda Usl Toscana centro l’invito ad aderire nell’ambito del programma regionale WHP – Workplace Health Promotion, è rivolto anche a tutti i dipendenti.

Fonte: Ausl Toscana Centro

Notizie correlate