'Un’antica via da Martignana a Botinaccio' a Empoli col professor Terreni

Venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 18.15, l’Auditorium di Palazzo Pretorio (primo piano, Empoli) ospiterà l’incontro pubblico “Un’antica via da Martignana a Botinaccio” promosso dall’Associazione Turistica Pro Loco Empoli.

Protagonista della serata sarà Leonardo Giovanni Terreni, studioso e appassionato di archeologia e di storia locale, che condurrà il pubblico in un affascinante viaggio nel tempo lungo un percorso carico di memoria. L’antica strada, che parte dall’attuale via Valdorme nella frazione di Martignana e giunge fino a Botinaccio, attraversa luoghi abitati fin dall’epoca etrusca da comunità agricole. Tracce di questa presenza si ritrovano nei resti di urne cinerarie e piccole tombe disseminate lungo il tracciato.

Terreni racconterà come questo itinerario, un tempo importante via di comunicazione e insediamento rurale, fosse collegato alle vie Maremmane e al reticolo viario che in seguito divenne la via Francigena, crocevia di scambi e di incontri tra culture.

L’appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire la storia e il paesaggio del territorio empolese, riportando alla luce un patrimonio che unisce archeologia, viabilità antica e memoria collettiva.

Ingresso libero.

Fonte: Ufficio stampa