Autumnia 2025: bando per il mercato agricolo che celebra i sapori del territorio

I profumi dell’autunno, i colori della terra ed i sapori genuini della tradizione contadina toscana tornano protagonisti nel weekend dell’8 e 9 novembre a Figline e Incisa Valdarno. In occasione della 26°edizione di Autumnia (7,8,9 novembre 2025) torna il mercato agricolo, che animerà l’area parcheggi del cimitero della Misericordia di Figline, appena fuori dal centro storico. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha pubblicato il bando per la selezione delle imprese agricole che potranno partecipare alla manifestazione: un’occasione unica per valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e creare un ponte diretto tra produttori e consumatori.

Sono disponibili 13 posteggi di 3x3 metri, che ospiteranno gli imprenditori agricoli toscani in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Dalle ore 10 alle ore 20 di sabato e domenica, il mercato offrirà prodotti agricoli freschi e di alta qualità, tutti rigorosamente etichettati e conformi alle normative igienico-sanitarie. Non solo vendita, il format prevede anche la possibilità di offrire degustazioni ed attività didattiche per far conoscere al pubblico le tradizioni alimentari del territorio rurale, in un’esperienza che unisce gusto, cultura e sostenibilità.

La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi premierà in particolare le aziende del comune di Figline e Incisa Valdarno e dei Comuni limitrofi, con un’attenzione particolare per chi pratica agricoltura biologica, produce specialità DOP e IGP, si dedica all’agricoltura sociale o rappresenta l’imprenditoria giovanile e femminile.

Gli imprenditori agricoli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro le 23,59 di mercoledì 22 ottobre 2025, tramite PEC all'indirizzo comune.figlineincisa@postacert.toscana.it. Per informazioni dettagliate sui requisiti e le modalità di partecipazione è possibile consultare il bando completo disponibile sul sito del Comune.

Fonte: Ufficio Stampa