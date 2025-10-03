Fiamme in una cantina a Pomarance, casa inagibile

Poco dopo le 14:10 di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa del Distaccamento Saline di Volterra è intervenuta per un incendio divampato nella cantina di un podere nel Comune di Pomarance. I vigili hanno domato le fiamme e messo l'area in sicurezza, riuscendo anche a estrarre dal locale una bombola di GPL, il cui coinvolgimento avrebbe potuto causare conseguenze ben più gravi. A seguito dell'intervento, l'abitazione è stata dichiarata inagibile, non a causa di danni alla struttura, ma per gli ingenti danni provocati dal fumo. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche il personale del 118 e le forze dell'ordine.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: