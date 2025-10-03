Nel centro Cambio approda la nuova sede di Libri & Persone* Castelfiorentino

La libreria Libri & Persone* Castelfiorentino si trasferisce dall’attuale sede di via Garibaldi 17 agli spazi rinnovati del centro culturale Cambio, in via Matteotti a Castelfiorentino. Un luogo restituito alla comunità, dopo un importante intervento di riqualificazione, e oggi spazio multifunzionale che accoglie visitatori e appassionati d’arte.

Libri & Persone è a Empoli da settembre 2021, dove ha da poco tagliato il traguardo dei quattro anni di attività, ed è approdata a Castelfiorentino, prima come temporary store da dicembre 2023, e poi nella sede di via Garibaldi da dicembre 2024. Sabato 4 ottobre con inaugurazione alle ore 16 il nuovo trasferimento a Cambio Centro Culturale in un nuovo spazio, che accoglierà circa 10mila titoli, e darà non solo maggiore visibilità, ma soprattutto, permetterà di sviluppare tutte le attività in spazi ancora più accoglienti e adeguati.

“La volontà – sottolinea Fabio Cremonesi, responsabile programmazione Libri & Persone - è quella di portare anche a Castelfiorentino molte delle attività che già proponiamo nella nostra sede di Empoli. La nostra è una libreria indipendente e di proposta, che ha come principale focus le attività sociali. Uno spazio più ampio ci permetterà di realizzare nuove attività, aprirci alla comunità e coinvolgere sempre più persone. Il primo gruppo lettura è già fissato per giovedì 9 ottobre. Per noi è fondamentale creare un luogo di cultura accessibile a tutti, dove la lettura diventa strumento di inclusione, confronto e crescita collettiva”.