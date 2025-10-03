Certaldo città del tatuaggio: ecco 'Tattoo in town'

Certaldo ospiterà “Tattoo in Town”, un evento definito “senza precedenti” per la Toscana, che si terrà il 4 e 5 ottobre presso i “Macelli Public Space” in piazza dei Macelli. L’iniziativa, fortemente voluta dal direttore artistico Matteo Ciampolini in collaborazione con l’associazione Polis, si propone di andare oltre la semplice fiera commerciale per immergersi nella cultura, nell’arte, nella poesia e nella magia che circondano il mondo del tatuaggio.

In un contesto storico in cui il tatuaggio rischia di trasformarsi in mera merce, "Tattoo in Town" vuole preservarne l’anima e la vera natura artistica, trasmettendo questa essenza a un pubblico che potrà conoscere da vicino alcuni tra i migliori tatuatori internazionali, provenienti da Italia, Giappone, Spagna e Messico. “Ho voluto invitare persone che ammiro profondamente, molti dei quali mi hanno tatuato personalmente, e credo sia importante che il pubblico li possa scoprire davvero,” afferma Ciampolini, 42 anni, che gestisce da undici anni Eclipse Tattoo a Certaldo insieme alla compagna Valentina, 43 anni.

La scelta di organizzare un evento di questa portata nasce dalla volontà di proporre qualcosa di nuovo: «Sentivamo che i tempi fossero maturi, sia per le persone incontrate in questi anni, sia per il periodo che stiamo vivendo. Da una realtà provinciale possono nascere progetti ricchi di sentimento, amore e passione», spiegano Matteo e Valentina.

Certaldo diventa così punto di riferimento per gli appassionati che desiderano portarsi a casa un’opera unica e conoscere diversi punti di vista sul mondo del tatuaggio. L’evento sarà un crocevia di attività e forme espressive: dalle sessioni di tatuaggio ai tattoo talk e interviste, fino alle proiezioni di documentari sul tattoo. Non mancherà un market con artigiani e artisti, esposizioni di libri rari e memorabilia, oltre a una zona ristoro con prodotti e bevande locali.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al market, che spazierà dalla ricerca in campo di abbigliamento, arte e gioielleria, fino alle proposte più innovative legate al mondo tattoo.

La cornice scelta è quella del “Macelli Public Space”, ricavato dagli ex macelli comunali – un luogo centrale, simbolo della capacità di evoluzione delle realtà locali e ideale per accogliere un pubblico variegato.

“Tattoo in Town” si presenta così non solo come novità per Certaldo, ma per tutta la Toscana: una manifestazione che celebra l’arte, la diversità, la passione e la continua evoluzione del tatuaggio.

Fonte: Ufficio stampa