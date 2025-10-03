Cna Firenze, il presidente Amerighi: "Basta massacri a Gaza. L'Italia non taccia"

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Cna Firenze, a firma del presidente Cna Firenze Metropolitana Francesco Amerighi.

"Di fronte all’orrore che si consuma ogni giorno nella Striscia di Gaza non si può più tacere. Tutte le regole del diritto internazionale sono saltate: civili colpiti in zone dichiarate sicure, ospedali distrutti, famiglie costrette a fuggire senza alcuna protezione, attivisti sequestrati in acque internazionali mentre cercano di portare aiuti. Oggi a decidere non è più la legge ma la forza, anzi la forza contro il diritto. Se questo viene accettato senza reagire, è il collasso della democrazia stessa, dello Stato di diritto e dei valori su cui si fonda la civiltà occidentale.

In Italia, scioperi e manifestazioni chiedono con forza la fine delle violenze, la tutela della popolazione civile e quella degli attivisti. Creano disagi, certo: ma è la loro funzione. Le imprese CNA li affronteranno senza esitazione. E sia chiaro: i nostri dipendenti non cercano un lungo weekend, ma partecipano con senso di responsabilità e di coscienza. Come tanti cittadini scesi in piazza, lo fanno per un principio di giustizia, non certo per convenienza.

Alla politica italiana — Governo e Parlamento, senza distinzione di parte — rivolgiamo un appello urgente: serve una comune azione per il cessate il fuoco e per la difesa dei civili. Se non ci sarà una reazione netta, avremo già perso i principi che diciamo di voler difendere.

Non dimentichiamo certo le vittime israeliane innocenti dell’attacco terroristico del 7 ottobre 2023: il terrorismo va sempre condannato. Ma quel dolore non può servire da alibi per il massacro che oggi colpisce la popolazione civile di Gaza, un vero e proprio genocidio".