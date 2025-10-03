Conferenza Episcopale Toscana, Gambelli eletto vice presidente vicario

La Conferenza Episcopale Toscana si è riunita a Lucca giovedì 30 settembre. In apertura dei lavori il Presidente, Cardinale Augusto Paolo Lojudice, ha ricordato il prossimo pellegrinaggio regionale di tutte le diocesi toscane a Roma per il Giubileo, in programma sabato 11 ottobre. Sono circa novemila i fedeli toscani che, guidati dai loro Vescovi, parteciperanno alla celebrazione eucaristica e al passaggio della Porta Santa. È motivo di grande gioia l’annunciata presenza del Santo Padre, Leone XIV che porterà il suo saluto ai pellegrini.

I Vescovi hanno quindi proceduto alle elezioni per le nuove nomine.

Monsignor Gherardo Gambelli, Arcivescovo di Firenze, è stato eletto Vice Presidente Vicario della Conferenza Episcopale Toscana. Entrano nella Presidenza, come Vice Presidenti di turno, anche l’Arcivescovo di Pisa Saverio Cannistrà e il Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro Andrea Migliavacca.

Sono state quindi assegnate alcune deleghe.

Mons. Gambelli è il nuovo delegato per le migrazioni, per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione fra le chiese;

Mons. Cannistrà è il nuovo delegato per la pastorale universitaria, per la cultura, per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso;

Mons. Bernardino Giordano, Vescovo di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello è il nuovo delegato per il laicato;

Mons. Mario Vaccari, Vescovo di Massa Carrara Pontremoli, è il nuovo delegato per la vita consacrata

I Vescovi hanno quindi avviato un confronto sui percorsi di iniziazione cristiana nelle diocesi, in vista di un rinnovamento secondo le proposizioni sinodali.

I responsabili regionali dell’AGESCI Matteo ed Elisa hanno dialogato con i Vescovi, nel comune intento di costruire un rapporto sempre più stretto e stabile tra l’associazione e le Chiese locali. Esprimendo il desiderio di crescere nella coscienza di essere Chiesa. hanno chiesto la presenza degli assistenti ecclesiastici in ogni gruppo e la possibilità di partecipare alla programmazione pastorale nelle comunità, per offrire la loro esperienza nei percorsi di catechesi per bambini, ragazzi e giovani.

L’avvocato Valerio Martinelli ha aggiornato i Vescovi toscani sull’applicazione della legge regionale sugli oratori, approvata dal Consiglio Regionale lo scorso maggio, e sull’attività dell'Osservatorio Giuridico Legislativo (OGL) della Conferenza Episcopale Toscana, di cui è Segretario Responsabile.

A margine della loro riunione, i Vescovi toscani hanno potuto visitare il Volto Santo, di nuovo esposto alla devozione dei fedeli nella Cattedrale di Lucca dopo un accurato restauro che ne ha recuperato l’aspetto originario.

Fonte: Ufficio stampa