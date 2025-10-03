Consiglio Comunale di Certaldo: tutte le delibere approvate e i principali interventi

Nella giornata di lunedì 29 settembre si è svolta una nuova seduta del Consiglio Comunale di Certaldo, durante la quale, nel corso di oltre quattro ore di lavori, sono stati approvati numerosi provvedimenti di rilievo in ambito ambientale, sociale, scolastico e culturale.

Tra le deliberazioni più significative, il Consiglio ha approvato l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici da collocare presso la Scuola secondaria di primo grado “G. Boccaccio” e la Scuola primaria “G. Carducci”. L’intervento, finalizzato alla promozione dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, prevede un investimento complessivo di €196.755, di cui €92.755 finanziati con risorse comunali e oltre €104.000 provenienti da cofinanziamento regionale.

È stato inoltre confermato l’avvio del progetto per la realizzazione dell’illuminazione artistica di Certaldo Alto, reso possibile grazie a un contributo regionale di €187.000 e a un ulteriore stanziamento comunale pari a €87.000. L’iniziativa rappresenta un’importante azione di valorizzazione del patrimonio storico e culturale del borgo.

Il Consiglio ha altresì deliberato i seguenti stanziamenti:

€29.000 destinati all’incremento delle ore di assistenza scolastica rivolte agli alunni e alle alunne con disabilità, nonché all’ampliamento del servizio di refezione scolastica;

€15.000 per l’acquisto di nuovi arredi scolastici e urbani, tra cui rastrelliere per biciclette;

€38.000 per il ripristino dell’impianto di riscaldamento del centro tennis comunale.

Di particolare rilievo anche l’approvazione del conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Dott.ssa Francesca Albanese, in riconoscimento del suo instancabile impegno nella tutela del diritto internazionale e nella difesa dei diritti umani. Il Consiglio ha altresì volontà di promuovere la candidatura della Dott.ssa Albanese al Premio Nobel per la Pace.

La registrazione integrale della seduta è disponibile sul canale YouTube istituzionale del Comune di Certaldo al seguente link:

🔗 https://www.youtube.com/watch?v=__AVzyDqxhM

Questo l’esito completo delle votazioni:

Bilancio Preventivo 2025/2027 – ratifica DGC n. 154 del 01.08.2025 – VOTANTI 15: approvata con 10 voti favorevoli (Partito Democratico, Sarà Certaldo, Alleanza Verdi Sinistra), 5 contrari (Più Certaldo, Fratelli d’Italia).

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 – nota integrativa n. 3 - VOTANTI 15: approvata con 9 voti favorevoli (Partito Democratico, Sarà Certaldo), 5 contrari (Alleanza Verdi Sinistra, Fratelli d’Italia, Più Certaldo)

Bilancio Preventivo 2025/2027 – variazioni -VOTANTI 15: approvata con 9 voti favorevoli (Partito Democratico, Sarà Certaldo), 6 voti contrari (Alleanza Verdi Sinistra, Fratelli d’Italia , Più Certaldo)

Rendiconto della gestione 2024 – approvazione consolidato - VOTANTI 14: approvato con 9 voti favorevoli (Partito Democratico, Sarà Certaldo), 5 contrari (Alleanza Verdi Sinistra, Fratelli d’Italia, Più Certaldo)

Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali in modalità telematica - VOTANTI 14: approvato con 13 voti favorevoli (Partito Democratico, Sarà Certaldo, Alleanza Verdi Sinistra, Più Certaldo), 1 voto contrario (Fratelli d’Italia)

Osservazioni e perplessità in merito al Disegno di Legge n. 1552 in modifica alla Legge 157/92 - Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico e Sarà Certaldo a firma dei Consiglieri Tumminaro, Gianchecchi, Bracali e Pieggi – ritirato per volere dei firmatari

Rispetto dei principi di inclusività istituzionale, trasparenza, correttezza del linguaggio e collaborazione democratica nella partecipazione agli eventi pubblici - Mozione presentata dal gruppo consiliare Più Certaldo a firma di tutti i Consiglieri del Gruppo – rinviata per volere dei firmatari

Conferimento della cittadinanza onoraria e solidarietà a Francesca Albanese, relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967 - Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Sarà Certaldo, Alleanza Verdi e Sinistra a firma dei Consiglieri Tumminaro, Parigi, Bracali, Pieggi, Latini. VOTANTI 14:- approvata con 10 voti favorevoli (Partito Democratico, Sarà Certaldo, Alleanza Verdi Sinistra), 1 voto contrario (Fratelli d’Italia), 3 astenuti (Più Certaldo).

In merito all’ufficio informazioni e accoglienza turistica di Certaldo - Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi Sinistra a firma del Consigliere Latini, il quale si ritiene non soddisfatto della risposta.

In merito agli allagamenti verificatisi a seguito del temporale del 6 luglio 2025 - Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Più Certaldo a firma della Consigliera Manetti, la quale si ritiene soddisfatta della risposta.

Predisposizione di un piano di evacuazione per la zona denomina Pian di Sotto Certaldo - Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Più Certaldo a firma di tutto il Gruppo, il quale si ritiene non soddisfatto della risposta.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa