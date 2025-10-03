Elezioni regionali, le informazioni utili per il Comune di Certaldo

Di seguito tutte le info utili su seggi, tessera elettorale, orari e accessibilità nel Comune di Certaldo in vista delle elezioni regionali, che si terranno il 12 e 13 ottobre.
Scuola Elementare – Piazza della Libertà: sez. 1, 2, 3, 4
Scuola Materna – Via Bruno Ciari: sez. 5, 6, 7, 8
Scuola Materna – Via Amendola: sez. 9, 10, 11, 12, 13
Scuola Elementare – Fiano, Via Firenze: sez. 14
Tutti i plessi scolastici sono accessibili.
Sezioni con cabina per elettori con disabilità:
Sez. 2 – Piazza della Libertà
Sez. 5 – Via Bruno Ciari
Sez. 13 – Via Amendola
Sez. 14 – Fiano
–
Presso l’Ufficio Elettorale (Borgo Garibaldi, 37) puoi:
Ritirare la tessera (nuovi iscritti, cittadini neo-maggiorenni, naturalizzati o trasferiti)
Richiedere un duplicato (spazi esauriti, smarrimento, furto*)
*In caso di furto, è necessaria la denuncia.
Non serve appuntamento. Porta con te un documento d’identità valido.
Venerdì 10 ottobre: 9:00 – 18:00
Sabato 11 ottobre: 9:00 – 18:00
Domenica 12 ottobre: 7:00 – 23:00
Lunedì 13 ottobre: 7:00 – 15:00
Gli elettori con disabilità o impedimenti fisici che non sono in grado di votare in modo autonomo possono farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, iscritta nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano.
L’accompagnatore può svolgere questo ruolo una sola volta per ogni tornata elettorale.
È necessario esibire una certificazione medica rilasciata gratuitamente dall’ASL.
In caso di disabilità permanente è possibile richiedere all’Ufficio Elettorale il timbro AVD sulla tessera elettorale, valido anche per il futuro.
Gli elettori non vedenti in possesso del tesserino possono recarsi direttamente al seggio con accompagnatore.
Per chi ha difficoltà a raggiungere il seggio e non dispone di accompagnamento, il Comune, con le associazioni di volontariato, mette a disposizione un servizio di trasporto gratuito.
Prenotazioni al servizio trasporto: 0571 661320 / 225 - elettorale@comune.certaldo.fi.it
Fonte: Comune di Certaldo
