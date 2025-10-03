Fiorentina - Roma: i divieti adottati per la sicurezza dell’incontro di serie A

Sport Firenze
(foto di Margherita Cecchin per empolichannel.it)

La Prefettura di Firenze ha reso noto le misure prese dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in data 2 ottobre 2025 che si è tenuto in vista dell’incontro di calcio in programma per il prossimo 5 ottobre tra ACF Fiorentina e AS Roma, valevole per il Campionato di Serie A, stagione 2025/2026.

A seguito dell’analisi svolta dalle Forze di polizia, è stato adottato un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. che prevede il divieto dalle ore 12:00 del 5 ottobre 2025 fino alle ore 18:00 del 5 ottobre 2025:

a) della vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati all’esterno dello stadio “Artemio Franchi”, nell’area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta.

b) della detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all’interno dello stadio Franchi ed all’esterno dell’impianto sportivo lungo il perimetro composto da: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta.

 

