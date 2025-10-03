Per la Flotilla e la Palestina, sciopero generale: cortei e manifestazioni in Toscana

Sono partite questa mattina, venerdì 3 ottobre 2025 in più città della Toscana, le mobilitazioni indette in occasione dello sciopero generale proclamato dai sindacati di base e Cgil in tutta Italia, a sostegno della Global Sumud Flotilla e della Palestina. Presidi e cortei si svolgono oggi in tutte le altre province.

FIRENZE

A Firenze il corteo è partito prima delle 10 di questa mattina dopo che migliaia di persone, tra sindacati, studenti, associazioni e cittadini, si sono ritrovate alla Fortezza da Basso. In testa al serpentone, diretto a Campo di Marte, un grande striscione con scritto "Fermiamo il sionismo con la resistenza". La manifestazione attraversa piazza della Libertà, viale Don Minzoni, cavalcavia delle Cure, viale dei Mille e viale Paoli, per arrivare allo stadio Franchi. La viabilità è bloccata sui viali e la tramvia in direzione San Marco è interrotta. Nella vicina Prato questa mattina circa 1.500 persone si sono radunate in piazza Mercatale.

Giani: "È questa la Firenze e la Toscana che vogliamo"

Presente anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, accanto al segretario toscano della Cgil Rossano Rossi. "È un movimento di popolo, giusto, a tutela del popolo palestinese, che Netanyahu sta riducendo nel genocidio" dice Giani in un video pubblicato sulla sua pagina social, "ci sono tanti ragazzi, tanti lavoratori, tante bandiere della pace. È questa la Firenze e la Toscana che vogliamo". In corteo anche l'assessora regionale e candidata Pd Alessandra Nardini.

