Garage e due moto a fuoco a Marina di Pisa

Un annesso ad uso garage è stato completamente distrutto da un incendio scoppiato alle 14:10 in via Minorca, a Marina di Pisa.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta per spegnere le fiamme che avevano avvolto una struttura in lamiera situata accanto a un edificio. Il rogo ha coinvolto e distrutto anche due motociclette parcheggiate all'interno. Dopo aver estinto l'incendio e messo in sicurezza la zona, sono stati avviati gli accertamenti per determinare le cause dell'evento.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale.