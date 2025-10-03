Il Caffè del Fiorentino: la tazzina a 1 euro per riportare i fiorentini in centro

In una delle piazze più celebri del mondo, Piazza della Signoria a Firenze, un'iniziativa dal sapore antico e dal forte valore simbolico sta ridefinendo il rapporto tra un locale storico e i suoi cittadini. Dal 1° ottobre 2025, il Caffè Rivoire, icona fiorentina dal 1872, ha lanciato "Il Caffè del Fiorentino": un espresso al banco al costo di un solo euro per tutti i residenti di Firenze e dei comuni limitrofi. Un gesto in controtendenza rispetto al caro-prezzi, pensato per riportare i fiorentini nel cuore della loro città.

L'idea, tanto semplice quanto potente, è nata dalla constatazione, amara, che come ha raccontato il direttore di Rivoire, Marco Fallani, a diverse testate, tra i rincari e la folla di turisti, molti fiorentini si sentono ormai estranei a quei luoghi che dovrebbero rappresentare la loro casa. Il caffè a un euro non è quindi una mera operazione commerciale, ma un messaggio chiaro: questa città è ancora casa vostra.

L'iniziativa si rivolge ai residenti del comune di Firenze e delle aree circostanti (Fiesole, Scandicci, Impruneta, Bagno a Ripoli, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio). Per usufruirne, basta mostrare al banco un documento che attesti la residenza. L'offerta, valida anche per i cittadini stranieri regolarmente residenti, non è una promozione a tempo, ma una scelta permanente, un nuovo "patto" con la città.

Il "Caffè del Fiorentino" si inserisce in un dibattito più ampio sulla sostenibilità del turismo nelle città d'arte. L'enorme differenza di potere d'acquisto tra i turisti internazionali e la popolazione locale ha reso il centro di Firenze quasi inaccessibile per chi ci vive quotidianamente. L'iniziativa di Rivoire vuole essere un ponte, una risposta concreta al senso di esclusione percepito da molti.

