Inaugura 'Eirene' a Empoli, poi trova l'auto danneggiata: amara sorpresa per Neve

Mentre era a mostrare al pubblico la sua opera, qualcuno o qualcosa gli danneggiava l'auto. Una strana disavventura ha visto come protagonista, suo malgrado, l'artista Danilo Pistone, in arte Neve. Nella mattinata di oggi, venerdì 3 ottobre, era a Empoli per inaugurare la sua opera 'Eirene' al Liceo Virgilio ma, tornato alla sua vettura, ha trovato una brutta sorpresa.

L'auto di Pistone era infatti danneggiata nella parte anteriore destra. Alcune profonde righe solcavano la zona sopra il fanale, probabilmente qualcuno alla guida di un mezzo ha fatto un lieve incidente con l'auto di Pistone per poi dileguarsi. Un finale amaro per una mattinata che aveva visto l'arte - e il murale sulla scuola - al centro.