Manifestanti sulla linea ferroviaria a Firenze. Dopo la sospensione, circolazione dei treni tornata regolare

La circolazione dei treni è sospesa dalle 11.20 a Firenze tra Campo Marte e Santa Maria Novella, per la presenza di manifestanti sulla linea. A comunicarlo è Trenitalia.

Questa mattina, durante il corteo in occasione dello sciopero generale, alcuni manifestanti si sono staccati dal serpentone invadendo i binari delle Cure, occupandoli con delle transenne per ostruire il transito dei treni.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, evidenziano ancora da Trenitalia. Sul posto stanno intervenendo tecnici di Fs e la Polfer.

Aggiornamento ore 13:05

Trenitalia segnala che la circolazione è in graduale ripresa.

I treni Alta Velocità e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 160 minuti.

Aggiornamento ore 14:00

La circolazione alle 14 è tornata regolare, come comunicato nell'ultimo aggiornamento da Trenitalia.

I treni Alta Velocità e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Notizie correlate