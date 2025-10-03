Manifestanti sulla linea ferroviaria, a Firenze sospesa la circolazione dei treni

La circolazione dei treni è sospesa dalle 11.20 a Firenze tra Campo Marte e Santa Maria Novella, per la presenza di manifestanti sulla linea. A comunicarlo è Trenitalia.
Questa mattina, durante il corteo in occasione dello sciopero generale, alcuni manifestanti si sono staccati dal serpentone invadendo i binari delle Cure, occupandoli con delle transenne per ostruire il transito dei treni.
I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, evidenziano ancora da Trenitalia. Sul posto stanno intervenendo tecnici di Fs e la Polfer.
Aggiornamento ore 13:05
Trenitalia segnala che la circolazione è in graduale ripresa.
I treni Alta Velocità e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 160 minuti.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
