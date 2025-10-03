"Marley Supercane" all'Aoup per la sensibilizzazione alla donazione di sangue

Ci sarà Marley Supercane domenica 5 ottobre dalle 10 alle 12 al Centro trasfusionale dell’Aoup a fare da testimonial per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di donare il sangue. E Marley è un pastore tedesco che della solidarietà ha fatto la sua missione. Cieco dalla nascita e scampato alla soppressione, dopo essere stato abbandonato è stato adottato da Marco e Carlotta, una giovane coppia toscana che l’ha addestrato ad essere autonomo, sviluppando il suo fiuto eccezionale. Oggi, Marley è una star dei social media e il primo cane cieco in Italia ad aver ottenuto il brevetto per la ricerca di persone scomparse in superficie con la Scuola italiana cani da salvataggio della Protezione Civile.

La mattinata con Marley è uno dei vari eventi – che proseguiranno anche nelle prossime domeniche - organizzati dallo staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti, in collaborazione con le associazioni di volontariato, per sensibilizzare la popolazione sul tema della donazione di sangue ed emocomponenti.

Si ricorda che si può donare al presidio ospedaliero di Cisanello - Edificio 2, ingresso C, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione (anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17). E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742.

Fonte: Aoup - Ufficio stampa

