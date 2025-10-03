"Marley Supercane" all'Aoup per la sensibilizzazione alla donazione di sangue

Attualità Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Domenica 5 ottobre giornata da testimonial al Centro trasfusionale per il pastore tedesco "che ha fatto della solidarietà la sua missione"

Ci sarà Marley Supercane domenica 5 ottobre dalle 10 alle 12 al Centro trasfusionale dell’Aoup a fare da testimonial per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di donare il sangue. E Marley è un pastore tedesco che della solidarietà ha fatto la sua missione. Cieco dalla nascita e scampato alla soppressione, dopo essere stato abbandonato è stato adottato da Marco e Carlotta, una giovane coppia toscana che l’ha addestrato ad essere autonomo, sviluppando il suo fiuto eccezionale. Oggi, Marley è una star dei social media e il primo cane cieco in Italia ad aver ottenuto il brevetto per la ricerca di persone scomparse in superficie con la Scuola italiana cani da salvataggio della Protezione Civile.

La mattinata con Marley è uno dei vari eventi – che proseguiranno anche nelle prossime domeniche - organizzati dallo staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti, in collaborazione con le associazioni di volontariato, per sensibilizzare la popolazione sul tema della donazione di sangue ed emocomponenti.

Si ricorda che si può donare al presidio ospedaliero di Cisanello - Edificio 2, ingresso C, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione (anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17). E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742.

Fonte: Aoup - Ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
Attualità
2 Ottobre 2025

Sciopero generale anche in Toscana per la Global Flottilla: cortei in tutte le province

Giornata di mobilitazione domani, 3 ottobre, in tutta la Toscana per lo sciopero generale promosso da Usb, Cgil e Cub. Manifestazioni e cortei sono previsti in tutte le province, con [...]

Pisa
Attualità
2 Ottobre 2025

A Pisa l’undicesima tappa del Campionato Italiano di Vespa Gimkana

Il Vespa Club Pisa, in collaborazione con il Vespa Club d’Italia, organizza sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025, presso l’area parcheggio di via Pietrasantina a Pisa, l’undicesima tappa del [...]

Pisa
Attualità
2 Ottobre 2025

Corridoi umanitari con la Palestina: arrivata in Italia la prima studentessa iscritta all’Università di Pisa

È atterrata la sera del 1° ottobre all’aeroporto militare di Ciampino la prima studentessa palestinese accolta dall’Università di Pisa attraverso i corridoi umanitari attivati dal Ministero degli Affari Esteri e [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina