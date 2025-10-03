Montaione, un cedro del Libano diventa una scultura per ricordare le donne vittime di femminicidio

Nel giardino pubblico di Montaione intitolato alle “Donne vittime del femminicidio”, luogo simbolico di consapevolezza, memoria e impegno civile, prende forma un gesto concreto di trasformazione che ne rafforza il significato e il messaggio. In questo spazio il tronco di un cedro del Libano è stato affidato all’arte di Andrea Mannucci, maestro intagliatore del legno, per essere trasformato in una scultura raffigurante una figura femminile.

L’opera, inaugurata ieri pomeriggio, giovedì 2 ottobre, si erge come simbolo di resilienza, dignità e presenza: la figura scolpita diventa voce di tutte quelle donne la cui esistenza è stata spezzata dalla violenza, e invita a fermarsi, osservare e riflettere. All’inaugurazione hanno partecipato anche il cantante Alessio Colomboli, in arte Lil JC, che ha eseguito il brano “Forever Alone”, e l’illustratore e vignettista Dimitri Gori. Insieme hanno presentato l’omonimo fumetto illustrato, ispirato alla canzone sul tema del femminicidio.

“La scultura è un invito a fermarsi e riflettere, per continuare a parlare attraverso nuove forme, con rispetto e profondità. Con questo gesto, il giardino pubblico si arricchisce di un segno tangibile, uno spazio che sappia accogliere, educare e sensibilizzare. La comunità di Montaione, attraverso questo intervento, riafferma la propria vocazione all’accoglienza e alla promozione di una cultura del rispetto, della parità e della non violenza”, ha dichiarato il Sindaco di Montaione Paolo Pomponi.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di dialogo e di educazione civica.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio stampa