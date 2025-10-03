Mostra speciale per il FotoClub Fucecchio che compie 30 anni

Il FotoClub Fucecchio nella foto del proprio sito web
Sabato 4 ottobre alle ore 16 al Palazzo delle Arti di Fucecchio, si terrà l'inaugurazione della mostra in occasione del 30esimo anniversario del FotoClub Fucecchio.
Una mostra per celebrare tre decenni di passione e visione fotografica, sarà allestita dal FotoClub Fucecchio. Un percorso tra omaggio e creatività che ripercorre i 30 anni di vita dell'associazione, nata nel 1995, tra scatti d'autore e passione per la fotografia.
La mostra sarà inaugurata sabato 4 ottobre alle ore 16 presso il Palazzo delle Arti, in piazza Vittorio Veneto, e resterà visitabile per tutto il mese di ottobre nei giorni di sabato e domenica dalle ore 15 alle 19.
Fonte: FotoClub Fucecchio
