Mostra speciale per il FotoClub Fucecchio che compie 30 anni

Cultura Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile
Il FotoClub Fucecchio nella foto del proprio sito web

Sabato 4 ottobre alle ore 16 al Palazzo delle Arti di Fucecchio, si terrà l'inaugurazione della mostra in occasione del 30esimo anniversario del FotoClub Fucecchio.

Una mostra per celebrare tre decenni di passione e visione fotografica, sarà allestita dal FotoClub Fucecchio. Un percorso tra omaggio e creatività che ripercorre i 30 anni di vita dell'associazione, nata nel 1995, tra scatti d'autore e passione per la fotografia.

La mostra sarà inaugurata sabato 4 ottobre alle ore 16 presso il Palazzo delle Arti, in piazza Vittorio Veneto, e resterà visitabile per tutto il mese di ottobre nei giorni di sabato e domenica dalle ore 15 alle 19.

Fonte: FotoClub Fucecchio

Notizie correlate

Fucecchio
Cultura
30 Settembre 2025

Risate di beneficenza a teatro col Rotary Fucecchio Santa Croce

Il Rotary club è anche questo: passare una serata in sorrisi ed allegria ma sempre con l’intento di essere socialmente utili e, considerando l’incasso raggiunto dalla vendita dei biglietti e [...]

Fucecchio
Attualità
23 Settembre 2025

Fucecchio ricorda Stefano Benni con una lettura collettiva

Raccogliendo le parole del figlio di Stefano Benni, il Circolo G. Pacchi di Fucecchio organizza un momento di lettura collettiva in piazza Amendola, il 27 settembre alle ore 17. Tutti [...]

Fucecchio
Cultura
19 Settembre 2025

Alla biblioteca di Fucecchio le poesie di Giancarlo Boldrini

Sabato 20 settembre alle 9.30 alla biblioteca di Fucecchio si terrà un evento con al centro la poesia. Si intitola 'Il mio ringraziamento alla vita (e qualche appunto sull'amore)'. Sarà [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina